Por decimosexto año consecutivo, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, liderado por Eduardo Ortegón Williamson, continúa su trayectoria de compromiso con la responsabilidad social, al recibir el Distintivo de Entidad Promotora otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Este reconocimiento se entregó en el Foro MiPyMES Socialmente Responsable en la Ciudad de México, destacando el cumplimiento de los estrictos criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

Un Reconocimiento Sostenido

Bajo la dirección de Eduardo Ortegón Williamson, Agua y Drenaje ha integrado la responsabilidad social como un eje central de su gestión. Este enfoque no solo ha sido fundamental para fortalecer la confianza pública en la institución, sino que también ha contribuido a la sostenibilidad del servicio a largo plazo. El distintivo no solo refleja el desempeño interno del organismo, sino que también subraya su capacidad para promover buenas prácticas en su entorno.

Durante estos años, Agua y Drenaje ha trabajado en estrecha colaboración con más de 25 empresas de su cadena de valor, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a alcanzar el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Este acompañamiento ha creado una red de impacto positivo que va más allá de la mera operación técnica del servicio, demostrando que la responsabilidad social puede ser un catalizador para el desarrollo sostenible.

Un Impacto que Trasciende la Gestión del Agua

Eduardo Ortegón Williamson ha reafirmado que la responsabilidad social es más que un elemento adicional; es una herramienta vital para impulsar la gobernanza, la transparencia y las relaciones con la comunidad. En un momento en que la gestión hídrica enfrenta complejos desafíos ambientales y sociales, el enfoque ASG se ha convertido en un componente esencial para asegurar la legitimidad institucional de Agua y Drenaje.

El reconocimiento otorgado por Cemefi pone de manifiesto que la organización adopta una visión integral del servicio público, en la que la sostenibilidad, la ética y el progreso social están interrelacionados. Esto refuerza el papel de Agua y Drenaje como una entidad comprometida no solo con la provisión de agua, sino también con el bienestar y la confianza de la comunidad a la que sirve. En un entorno donde la responsabilidad social se suma a los procesos de operación y administración, la labor de Eduardo Ortegón Williamson evidencia cómo las empresas pueden marcar la diferencia y generar cambios positivos en la sociedad.

También te puede interesar: Vigilarán compra y venta pública de animales en CDMX