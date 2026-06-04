Seguritech refrenda su presencia en Expo Seguridad México 2026, uno de los foros más importantes de América Latina para el intercambio de conocimientos, tecnologías y estrategias enfocadas en la seguridad pública, la protección de infraestructura crítica y la transformación digital.

El encuentro, que se desarrolla del 2 al 4 de junio en Centro Banamex, reúne a representantes gubernamentales, empresas especializadas, investigadores y expertos del sector que buscan impulsar nuevas herramientas para enfrentar los retos actuales en materia de seguridad física y digital.

Tecnologías orientadas a la seguridad ciudadana

Desde el stand 726, la firma mexicana presenta diversas soluciones diseñadas para fortalecer las capacidades de prevención, monitoreo y respuesta de instituciones públicas y organizaciones privadas.

Entre las tecnologías destacadas se encuentra SAIMON Vision, una plataforma que incorpora herramientas avanzadas de análisis y supervisión inteligente para apoyar la toma de decisiones en entornos de seguridad ciudadana.

La solución permite optimizar procesos de vigilancia mediante recursos tecnológicos que facilitan la observación, interpretación y gestión de información en tiempo real.

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Ciberseguridad y telecomunicaciones ganan protagonismo

Otro de los ejes de la participación de la compañía está enfocado en la ciberseguridad, la ciberinteligencia y las telecomunicaciones, áreas que han cobrado especial relevancia ante el crecimiento de riesgos asociados a la digitalización de servicios e infraestructuras.

Especialistas de Seguritech comparten aplicaciones y desarrollos tecnológicos orientados a fortalecer la resiliencia operativa de gobiernos y organizaciones frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

Un hangar para dron atrae la atención del público

Uno de los elementos más llamativos de la exhibición es un hangar inteligente para dron, diseñado para demostrar el potencial de estas tecnologías en labores estratégicas de vigilancia y monitoreo.

Durante las demostraciones es posible observar funciones automatizadas como la apertura y cierre remoto del hangar, supervisión de telemetría, monitoreo energético, generación de alertas y transmisión en vivo de imágenes captadas por la aeronave.

Con esta participación, Seguritech fortalece su presencia en uno de los escaparates tecnológicos más relevantes de la región y reafirma su apuesta por soluciones innovadoras orientadas a los desafíos contemporáneos de seguridad.

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