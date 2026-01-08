Vigilarán compra y venta pública de animales en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, condenó la compra y venta de animales, de cualquier especie, tanto en el sector público como en el privado.

Aseguró que el gobierno local mantendrá un constante monitoreo a las denuncias que pueda hacer la ciudadanía con el fin de disminuir y erradicar dicha práctica.

“Estaremos muy al tanto con las denuncias que nos hagan para que podamos intervenir de inmediato”, expresó.

Durante conferencia de prensa, en la que se refirió a las obras de remodelación de la Línea 3 del Metro, la mandataria capitalina comentó que se realizará un operativo de seguridad en el Mercado de Sonora, conocido por la compra y venta de animales.

Dicha actividad está prohibida y es considerada como un delito, según lo señala la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, en su Artículo 25, Fracción V.

Brugada Molina reconoció la labor altruista de las y los comerciantes de dicho mercado al reconocer la compra y venta de animales sintientes como un problema, de igual forma comentó que se les ofrecerá apoyo.

“Reconozco a los comerciantes por no solo reconocer que es un comercio ilegal y que tenían que cambiar su giro. También ofrezco apoyo con los recursos que tenemos en Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) para el pequeño comercio.

Esto, para que puedan financiar sus nuevos giros y comercios en el mercado de Sonora”, aseguró.

En ese contexto, reconoció la labor hecha por la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez por lograr diversos acuerdos con las y los locatarios con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales.