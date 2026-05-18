La emoción futbolera del verano se acompaña con VOLT

VOLT se prepara para formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, el magno evento del balompié mundial, torneo que reunirá a millones de aficionados en torno a semanas completas de emoción, convivencia y pasión futbolera.

La próxima edición de la fiesta futbolera mundial será histórica no solo por la magnitud del espectáculo, sino también por el incremento en el número de selecciones y partidos, lo que extenderá la intensidad del torneo y las dinámicas de consumo asociadas al entretenimiento deportivo.

Pasión futbolera mueve a millones de aficionados

Especialistas deportivos estiman que la audiencia global del Mundial continúe creciendo tras los resultados registrados en 2022 en Medio Oriente, edición que acumuló más de cinco mil millones de espectadores alrededor del mundo.

Ante ese panorama, la multinacional latina AJEMEX, apuesta por consolidar a VOLT como una alternativa para quienes disfrutan largas jornadas de partidos, reuniones con amigos y celebraciones relacionadas con el fútbol internacional.

La marca además busca conectar con consumidores que viven el deporte como una experiencia colectiva y energética, especialmente durante encuentros que abarcan desde horarios matutinos hasta transmisiones nocturnas.

Crece consumo de bebidas energéticas en México

El segmento de bebidas energéticas en México mantiene una tendencia ascendente.

De acuerdo con datos de Euromonitor International, el mercado registrará un crecimiento anual compuesto del 8% entre 2020 y 2025.

Dicho comportamiento responde al aumento en la demanda de productos vinculados con estilos de vida activos y eventos de alta intensidad emocional, como ocurre durante las competencias deportivas internacionales.

Frente a un torneo de escala global, VOLT, la bebida energizante de AJEMEX busca posicionarse como parte de la experiencia de quienes desean disfrutar cada partido con entusiasmo y energía.