Finsus, la Sofipo que marca el rumbo de las inversiones a PyMEs.

En un entorno financiero con más de mil opciones de fintech, la Sociedad Financiera Popular Finsus se ha convertido en una institución de referencia para las inversiones en las pequeñas y medianas empresas (PyMES) del país, tanto en entornos urbanos como rurales.

Desde 2013, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició la regulación y supervisión de esta institución, la sofipo buscó especializarse en un área que históricamente ha quedado rezagada por la banca tradicional: los financiamientos a emprendedores.

Este diferenciador hoy es una de sus insignias clave al concentrar cerca del 90% de su cartera de clientes en PyMEs, de acuerdo con Carlos Marmolejo, director general de Finsus.

“Nosotros ofrecemos soluciones diseñadas a la medida de cada cliente para que operen, inviertan y fortalezcan su negocio con confianza. Además, incrementamos la productividad sistémica y formalizamos los flujos de dinero en este sector”, resaltó.

Lo que comenzó como un distintivo de esta Fintech hoy es un elemento clave de su modelo de negocio. De acuerdo con sus registros del primer trimestre de 2026, Finsus tenía una base de más de 650 mil usuarios en centros urbanos y en municipios con menos de 15 mil habitantes, una característica poco común en la banca tradicional u otras fintech.

Para las PyMEs, la llegada de las Fintech a México ha sido una alternativa para mantener sus negocios a flote en entornos económicos cada vez más complejos. De acuerdo con el reporte “Fintech México Insights 2026”, el 46% de las pequeñas y medianas empresas mexicanas ha solicitado crédito a través de plataformas digitales.

Actualmente, Finsus destaca como una institución que realiza trámites 100% digitales, da respuesta en menos de 30 minutos y tiene la capacidad para ofrecer financiamiento desde 15 millones de pesos sin garantía y hasta 50 millones de pesos con garantía a todo tipo de negocios en el país.