Por Mundial habrá desfile de Día de Muertos en CDMX

La Ciudad de México adelantará una de sus celebraciones más emblemáticas para sumarse al ambiente del Mundial 2026. El próximo 13 de junio, Paseo de la Reforma será escenario de un desfile inspirado en el Día de Muertos que reunirá catrinas, alebrijes monumentales, danzas tradicionales y homenajes a figuras históricas del futbol.

El evento formará parte de una agenda de más de 1,000 actividades culturales, deportivas y turísticas organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México para acompañar la justa mundialista, que tendrá a la capital como una de las tres sedes mexicanas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen, presentaron la programación, que busca acercar la experiencia del Mundial a la población más allá de los estadios y de las zonas turísticas.

¿Cuándo será el desfile de Día de Muertos por el Mundial 2026?

El denominado Gran Desfile Mundialista se realizará el sábado 13 de junio sobre Paseo de la Reforma.

Datos del evento:

Fecha: 13 de junio de 2026.

Hora de inicio: 13:00 horas.

Recorrido: De la Glorieta de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución.

Sede: Paseo de la Reforma.

Fuente: emprendedor.com