Condenan a 15 años a quien planeó atentado contra Taylor Swift

Un tribunal austríaco condenó el jueves a un hombre de 21 años a 15 años de prisión por planear un atentado terrorista en un concierto de Taylor Swift en agosto de 2024 en Viena, y a 12 años de cárcel a su cómplice, de la misma edad.

En el juicio que tuvo lugar en el Tribunal regional de Wiener Neustadt, Beran A. y Ardan K., respectivamente, fueron considerados también culpables de haber instigado a otro compañero, Hasan E., a cometer un ataque terrorista con cuchillo en Arabia Saudita, informó la agencia austríaca APA.

Se consideró también probado que los dos hombres se habían vinculado a una célula de la organización terrorista autodenominada Estado Islámico (EI).

Beran A., ciudadano austríaco de ascendencia de Macedonia del Norte, fue detenido el 7 agosto de 2024.

Ello, luego de que la Policía austríaca descubriera un complot para atentar en el concierto de Swift planificado para dos días más tarde. Era el segundo de los tres espectáculos que tenía programados la estrella del pop en el estadio Ernst-Happel de Viena, en el marco de su gira ‘Eras Tour’.

Por razones de seguridad, las autoridades austríacas cancelaron entonces los tres eventos. Eso, a pesar de que ya se habían vendido unas 200.000 entradas y miles de seguidores de la cantante habían viajado a la capital austríaca para verla.

El veredicto de culpabilidad incluyó varios cargos de terrorismo. Por ejemplo, como participación en tentativa de asesinato. Incluye viajes con fines terroristas, adiestramiento para fines terroristas, asociación terrorista y organización criminal.

Según APA, durante el juicio que duró cinco días y tuvo lugar bajo estrictas medidas de seguridad, el joven se mostró arrepentido.

Fuente: DW