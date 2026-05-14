Las labores de mantenimiento sanitario continúan avanzando en distintos sectores de Guadalupe como parte del programa “AyD Trabaja en tu Colonia”. Recientemente, la colonia Jardines del Río fue intervenida con trabajos orientados a mejorar la red de drenaje y atender problemáticas que durante años afectaron a vecinos del sector. Eduardo Ortegón Williamson participó como una de las voces centrales del proyecto y destacó que este tipo de acciones permiten reforzar infraestructura clave para el funcionamiento urbano. La iniciativa fue impulsada por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey en conjunto con autoridades municipales.

Renovación y mantenimiento del sistema sanitario

Los trabajos contemplaron limpieza de tuberías, rehabilitación de pozos de visita y reparación de conexiones domiciliarias dañadas. También se reemplazaron diversos metros de red sanitaria con el objetivo de mejorar el flujo del sistema y evitar fallas recurrentes.

Eduardo Ortegón Williamson explicó que muchas colonias enfrentan problemas derivados del desgaste natural de la infraestructura y de la acumulación de residuos dentro del drenaje. Por ello, señaló que el mantenimiento preventivo resulta fundamental para reducir riesgos y evitar afectaciones mayores.

El especialista añadió que las cuadrillas operativas permanecieron trabajando de forma constante en distintos puntos de la colonia, utilizando equipo especializado para realizar labores de inspección y desazolve.

Coordinación entre dependencias y municipio

De manera paralela a las obras sanitarias, el municipio desarrolló trabajos de mejoramiento urbano como bacheo, alumbrado y limpieza de espacios públicos. Eduardo Ortegón Williamson consideró que esta coordinación permite generar un impacto más amplio en beneficio de la comunidad.

Asimismo, destacó que actualmente continúan otros proyectos de infraestructura hidráulica en Guadalupe enfocados en la sustitución de tuberías y modernización del sistema sanitario. Según explicó, estas acciones buscan fortalecer la capacidad operativa de la ciudad y responder al crecimiento urbano de manera más eficiente y sostenible.

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