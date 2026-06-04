Muere Marjane Satrapi, creadora de la influyente novela gráfica Persépolis

La autora de Persépolis, Marjane Satrapi, murió a los 56 años de edad de “tristeza”, compartió su familia subrayando que desde que su esposo falleció “no volvió a ser la misma”.

La cineasta franco-iraní, Marjane Satrapi, que actualmente radicaba en París, Francia, desde que decidió exiliarse de Irán pudiendo estudiar arte en la ahora Haute École des Arts du Rhin.

Un familiar de Marjane Satrapi informó a AFP que la cineasta que residía en París, murió a los 56 años de edad, sin dar más detalles sobre la causa de su muerte.

De forma anónima, la cercana a Marjane Satrapi calificó la muerte de la franco-iraní como un acto de “tristeza”, asegurando que desde que su esposo Mattias Ripa murió, ella “no volvió a ser la misma”.

Tristeza

La muerte de Marjane Satrapi sucede a poco más de un año del fallecimiento “del amor de su vida” Mattias Ripa, que le afectó profundamente.

Hasta el momento, familia de Marjane Satrapi no ha dado más detalles de la muerte de la ganadora del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024.

La cineasta Marjane Satrapi está en la memoria colectiva internacional debido a la realización de su novela gráfica Persépolis que narra su vida en Irán, la Revolución Islámica y la guerra de Irán e Irak.

Marjane Satrapi logró ilustrar la represión política, la censura, el choque contracultural y más detalles.

Pese a que la cineasta vivía exiliada en París desde 1994, Marjane Satrapi se mantenía atenta a los acontecimiento de Irán como actualmente la guerra con Estados Unidos.

Fuente: SDP