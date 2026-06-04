Xochimilco se declara listo para el mundial

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Julia Álvarez Icaza Ramírez, señaló que el nuevo embarcadero de Cuemanco en Xochimilco consta de una nave monumental con 74 locales comerciales, remodelación completa del malecón, así como la intervención total del camino y camellón central.

Álvarez Icaza Ramírez enfatizó que para lograr este proyecto se trabajó de la mano de vecinas y vecinos, así como de todos los prestadores de servicios turísticos de la zona, por lo que se llevaron a cabo innumerables asambleas para informar con detalle las obras.

Añadió que, de manera paralela, se capacitó a más de 600 prestadores de servicios turísticos, certificados en conocimientos sobre esta zona patrimonial, además se capacitó a 25 personas como guías de naturaleza, de acuerdo con los criterios de la NOM 009.

Sustentable

Durante el acto, Icaza Ramírez entregó a la mandataria capitalina el Certificado de Compensación de Emisiones de CO₂ emitido por Climate Action Reserve, que acredita este logro ambiental y coloca a la Ciudad de México a la vanguardia en materia de infraestructura pública sustentable.

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, celebró la rehabilitación del embarcadero y del mercado local, al considerar que fortalecen la protección de este patrimonio y contribuyen a impulsar un turismo sostenible.

En ese contexto, propuso actualizar el Plan de Manejo de Xochimilco y desarrollar un Plan de Gestión de Visitantes para garantizar que la actividad turística contribuya a la conservación de este sitio emblemático.