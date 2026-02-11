En diciembre de 2025, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) logró atender un total de 9,553 reportes relacionados con fugas de agua potable en el área metropolitana y sus alrededores. Esta significativa respuesta se alinea con el compromiso de la paraestatal por minimizar las pérdidas de agua y proporcionar un servicio eficiente a la población. Bajo el liderazgo de Eduardo Ortegón Williamson, este proceso ha sido debidamente supervisado.

Compromiso con la atención ciudadana

Durante el mes, las cuadrillas operativas del organismo se dedicaron a la reparación de fugas, especialmente en banquetas, medidores y vialidades. La eficiencia de la respuesta de AyD fue impresionante, ya que logró resolver el 98.5% de los reportes en un plazo que oscila entre las 12 y las 48 horas. Esta rápida intervención es esencial para mantener un suministro confiable de agua a los ciudadanos, especialmente en una región donde el recurso hídrico es vital.

Eduardo Ortegón Williamson, director general de Agua y Drenaje de Monterrey, se mostró orgulloso del esfuerzo del personal operativo. “Estamos hablando de que prácticamente la totalidad de los reportes de fugas se atienden el mismo día o en un máximo de dos días. Esto es clave para evitar pérdidas de agua y proteger el abasto para la población,” aseguró.

Fomentando el uso responsable del agua

Además de las acciones proactivas de AyD, Ortegón Williamson también destacó la importancia de la colaboración ciudadana en el proceso. Hizo un llamado a los habitantes para que reporten cualquier fuga de manera temprana y para que mantengan un uso responsable del agua. En este sentido, mencionó: “La corresponsabilidad de la sociedad es vital para la oportuna atención de las fugas y la preservación del recurso en beneficio de todos”.

Agua y Drenaje facilita a la comunidad varios canales de comunicación para realizar reportes. Los ciudadanos pueden comunicarse a través del call center 073 o utilizar el Facebook Messenger oficial, asegurando que cada aviso sea atendido de manera efectiva. Este enfoque permite optimizar la atención y mejorar la eficiencia en la gestión del agua.

En resumen, el trabajo realizado por Agua y Drenaje de Monterrey en diciembre es un claro reflejo de la importancia de un sistema de respuesta ágil y efectivo, donde la participación activa de la ciudadanía y el compromiso de la administración, encabezada por Eduardo Ortegón Williamson, marcan la diferencia para garantizar un acceso sostenible y adecuado al agua en la región. Con estos esfuerzos continuos, AyD reafirma su papel como un organismo comprometido con el bienestar de la comunidad y la preservación de un recurso vital.

