La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) a través de su vocera, Liz Lyons calificó de “morboso” el reportaje publicado por el medio CNN.

Dicha información sugiere que la agencia estadounidense habría participado en un operativo en el estado de México en marzo pasado cerca de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Omar García Harfuch responde

Tras haber salido a la luz la información, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch rechazó lo publicado por la cadena estadounidense y coincidió con la postura de la CIA.

A través de su cuenta de X, el funcionario mexicano manifestó que la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional.

Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 12, 2026

De la misma forma, puntualizó que “la cooperación con Estados Unidos existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países; sin embargo, ésta se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”.

Asimismo, Omar García Harfuch enlistó algunos de los avances logrados en materia de combate al crimen organizado, pero sentenció que “en México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes” y que, “cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México”.

Más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana retuiteó el mensaje de Liz Lyons donde se puede leer: “Esto es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”.

This is false and salacious reporting that serves as nothing more than a PR campaign for the cartels and puts American lives at risk. pic.twitter.com/4HYTQYH90l — Liz Lyons (@CIASpox) May 12, 2026

¿Qué publicó CNN?

La cadena estadounidense publicó un reportaje en el que se estableció que Francisco Beltrán, El Payín, no falleció en un accidente, sino que fue asesinado, y su muerte fue “facilitada” por la CIA, en una operación encubierta efectuada en el Estado de México, a las afueras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en marzo pasado.

Asimismo, CNN agregó que el supuesto asesinato se habría dado mientras el auto en el que viajaba el capo explotó, lo que mató también a su chofer.

Versiones preliminares indicaban además que ambos transportaban un artefacto explosivo que se activó accidentalmente; rematando con que el aparato se instaló intencionalmente en el vehículo.

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