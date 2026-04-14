Científicos crean sangre de laboratorio

Científicos del Instituto de Física participan en la creación de sangre de laboratorio. El estudio, publicado en la revista Ultrasound in Medicine & Biology, describe una formulación accesible que reproduce las propiedades acústicas del fluido sanguíneo para mejorar el diagnóstico clínico.

Millones de glóbulos rojos recorren cada rincón del cuerpo humano, incluso en el tejido enfermo de cáncer. De hecho, un tumor puede generar su propia red de vasos sanguíneos para alimentarse y crecer con mayor rapidez.

Por ello, escuchar con precisión el mínimo movimiento de la sangre es una pista crucial para obtener un diagnóstico certero y un tratamiento efectivo.

Avances

Si bien la física ha desarrollado la ecografía Doppler para registrar el flujo sanguíneo, calibrar los equipos médicos destinados a esta tarea es un reto constante: la sangre es un tejido vivo, complejo de manipular y propenso a la coagulación. Ante este desafío, un grupo de investigación, en el que participó el Instituto de Física (IF) de la UNAM, ideó una “receta” para crear un líquido tan similar a la sangre que se puede utilizar para garantizar mediciones exactas en el hospital.

“Una de mis áreas de interés son los parámetros vasculares, especialmente en cáncer porque los tumores tienen un mecanismo que consiste en que antes de que crezca la masa necesitan proveer de nutrientes a las células, entonces propician la generación de vasos sanguíneos y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo. Entonces, si se monitorea cómo crece la vascularización puedes saber la malignidad del tumor, y eso ayuda a definir tratamientos médicos”, explicó Lizbeth Ayala, investigadora del IF.

Los detalles de la fórmula se encuentran en el artículo “Characterization of Blood-Mimicking Fluids for Quantitative Flow Imaging with Ultrasound”, publicado en la revista Ultrasound in Medicine & Biology, en agosto del año pasado (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301562925001292). En el estudio colaboraron Lizbeth Ayala y Raúl Esquivel, investigadores del IF; Cristel Baiu, Laura Castaneda, Mehdi Zeighami e Ivan Rosado, de la Universidad de Wisconsin-Madison.