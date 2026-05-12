Olegario Vázquez Aldir invierte en clínica para atender fibromialgia.

Con el objetivo de ofrecer una opción especializada y confiable, el presidente de Grupo Vazol, Olegario Vázquez Aldir, invirtió en la Clínica del Dolor de Hospital Angeles, una institución médica enfocada en la atención de una de las enfermedades más extrañas: la fibromialgia.

En el Día Mundial de la Fibromialgia, Hospital Angeles resaltó la importancia de la detección y la atención oportunas para evitar afectaciones más severas a futuro.

“Las detecciones de esta enfermedad pueden tardar hasta 12 años en obtener un diagnóstico preciso, debido a su complejidad y a la similitud de sus síntomas con los de otros padecimientos”, explicó en un comunicado.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, cada año la fibromialgia afecta a aproximadamente 5.2 millones de personas en México, de las cuales entre el 80 y el 90% son mujeres de 30 a 50 años.

Para Olegario Vázquez Aldir, este panorama demuestra la relevancia de invertir en espacios cada vez más especializados en la atención médica para contar con profesionales de la salud mejor preparados y con herramientas tecnológicas que les permitan ofrecer soluciones más eficaces.

¿Qué es la Clínica del Dolor?

La institución perteneciente al Hospital Angeles es un área que ofrece tratamientos para reducir el dolor crónico mediante herramientas médicas de vanguardia. Algunos de sus principales beneficios son la evaluación y el diagnóstico personalizados, ya que la fibromialgia se manifiesta de distintas maneras en las personas.

Por ello, ofrecen planes que atienden las necesidades de cada paciente, con el objetivo de aliviar oportunamente las molestias corporales. Actualmente, esta enfermedad no cuenta con una cura y su tratamiento es únicamente paliativo, de ahí la importancia de la detección oportuna.

De acuerdo con especialistas del Hospital Angeles, los síntomas más comunes son dolor musculoesquelético, fatiga extrema, rigidez matutina, alteraciones del estado de ánimo, problemas de concentración, alteraciones de la memoria y del sueño (insomnio).

Tanto para el presidente de Grupo Vazol, Olegario Vázquez Aldir, como para Hospital Angeles, este tipo de instituciones brinda alternativas a los pacientes que buscan un alivio efectivo y duradero del dolor crónico, para recuperar su calidad de vida y disfrutar de sus actividades diarias sin limitaciones.