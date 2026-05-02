El Festival de Flores y Jardines de Polanco 2026 regresa

El Festival de Flores y Jardines de Polanco 2026 está de regreso. Este evento, que se ha consolidado como uno de los favoritos de la Ciudad de México, transforma por completo la zona de Polanco en un gigantesco jardín al aire libre.

Deja de lado el gris de la rutina y prepárate para sumergirte en una explosión de creatividad y diseño. Durante varios días, calles, tiendas y, sobre todo, fachadas enteras se visten de gala con instalaciones florales monumentales que son verdaderas obras de arte.

La belleza de este evento no es solo que convierte la ciudad en un gigantesco jardín, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la naturaleza en nuestro entorno urbano. Además, es gratuito, lo que lo convierte en un planazo perfecto para disfrutar en familia, con amigos o con esa persona especial.

¿Cuándo es el Festival de Flores y Jardines de Polanco 2026?

Anota muy bien estas fechas, porque la duración es limitada y no querrás perderte ni un día de este espectáculo. El Festival de Flores de Polanco 2026 se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, justo cuando la primavera está en su máximo esplendor.

Como cada año, el festival abarcará gran parte de la avenida Presidente Masaryk, pero también en sus alrededores podrás encontrar otros imperdibles spots.

En el Parque Lincoln, además de instalaciones, se llevaran a cabo talleres y actividades durante los días que se realizará el festival. Mientras que en el Parque América, encontrarás los pabellones y arcos seleccionados para esta edición del Festival de Flores y Jardines de Polanco.

Con motivo del FYJA 2026, la Avenida Presidente Masaryk se hará peatonal los días sábado 2 y domingo 3 de mayo; es decir, que estará cerrado al paso de automóviles. Así que si piensas llegar en auto ten en cuenta que la zona estará complicada en cuanto al tránsito.

Así que ya lo sabes, aparta el fin de semana del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, pues será perfecto para disfrutar de la ciudad de una manera diferente, llena de color y vida en el Festival de Flores y Jardines de Polanco 2026.

Fuente: Chilango