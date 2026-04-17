Sigue el registro de líneas móviles; tienes hasta junio para hacerlo

De las 161 millones de líneas móviles que hay en el país, solo 20.4 millones han sido registradas, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La autoridad pide que cada uno de los números celulares activos deben ser vinculados a las identidades de las personas que los usen, como parte de una estrategia que busca combatir delitos que utilicen esta tecnología.

Así como dar certeza del servicio en el país. Dsde febrero, las personas usuarias podrán conocer cuántas líneas están asociadas a sus nombres mediante un trámite presencial o en línea, y con ello evitar robo de identidad o intento de fraudes en su nombre.

Los números telefónicos ya son una extensión de la identidad y saber cuántas líneas están asociadas ayuda a llevar un control de su información personal.

Las personas físicas tienen la posibilidad de poseer hasta 10 números telefónicos asociados con su CURP o RFC. Y, en caso de detectar una irregularidad o desconocer alguna de ellas, se puede desvincular para no tener ninguna relación con ese número.

La CRT señala que la Plataforma de Consulta de Líneas telefónicas Móviles serán administradas y operadas por las empresas proveedoras del servicio. Por lo que será necesario revisar en cada una en la que se cuente con números telefónicos.

Cada una mostrará cuántas y cuáles son las líneas vinculadas a cada usuario, mostrando únicamente los últimos cuatro dígitos, y deberán tener la opción de desvinculación.

La consulta se podrá realizar tanto de manera presencial como en vía remota, a través de las plataformas oficiales de las telefónicas como sitios web o aplicaciones móviles.

Cómo consultar tus líneas móviles en línea

Telcel

El procedimiento es muy similar a realizar la vinculación.

1. Accede a https://www.telcel.com/vinculatulinea y da clic al botón de ‘Regístrate’ en el banner principal.

Fuente: Expansión