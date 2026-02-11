Destacan avance de mujeres en la ciencia

La participación femenina en la ciencia para lograr la igualdad de género ha aumentado; pero preocupa que ese proceso sea lento, consideran la coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM, María Soledad Funes, y el investigador emérito del Instituto de Física, Arturo Menchaca.

Al celebrarse el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, refieren que, a nivel mundial, el porcentaje de científicas es de 30 por ciento, es decir, bajo; y es algo que va a costar varios años remediar.

También señalan que pese a que 46 por ciento de las mujeres cursan licenciatura, contra 40 por ciento de hombres, solo 35 por ciento de las mujeres se gradúa en Ciencias.

La situación empeora entre las investigadoras científicas: una de cada tres a nivel mundial es mujer.

Los académicos señalan que cerrar la brecha de género es importante no solo para la equidad, sino también para la calidad, la pertinencia y el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Las mujeres, apunta Funes Argüello, tienen una perspectiva distinta a la de los hombres y, en ese sentido, cualquier trabajo o proyecto que se haga en conjunto va a ser más “sólido y robusto” que si solo tenemos a unas u otros.

Fuente: La Jornada