Lluvias colapsan movilidad en Tlalnepantla

El servicio en el Tren Suburbano de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registra retrasos debido a las lluvias que se presentaron este martes. La alcaldía de Tlalnepantla despliega cuadrillas de trabajadores en distintos puntos del municipio.

Se registró acumulación de agua, que afectan la movilidad y atrapó vehículos que quedaron anegados.

El servicio en el medio masivo de transporte continúa operando con retrasos de hasta una hora reportan usuarios, tras la intensa lluvia que afectó el tramo entre las estaciones Tlalnepantla-San Rafael.

La empresa concesionaria, informó esta noche que el servicio se ha reestablecido, y que laboran para regularizar las frecuencias y tiempos del trayecto lo antes posible, y agradecen la comprensión de los usuarios.

La intensa lluvia provocó acumulaciones pluviales de cerca de un metro de altura en tramos viales, algunos de ellos habituales en esta temporada, como es la lateral de la autopista México-Querétaro, y avenida Reyes Heroles, a la altura de la empresa Kimex.

El gobierno de Tlalnepantla informó puntualmente, que derivado de las intensas lluvias registradas en el municipio, fueron desplegadas brigadas de atención inmediata.

Rescate

Los equipos laboran en puntos específicos como las avenidas Prolongación Hidalgo, donde fueron rescatadas personas que quedaron atrapadas en sus autos , debido a una fuerte anegación registrada a la altura de la estación del Tren Suburbano de San Rafael.

Asimismo, se brinda atención prioritaria en la zona centro de Tlalnepantla, en las calles Iztaccíhuatl y Berriozábal en la colonia San Javier.

El fraccionamiento Santa Cecilia, la zona de Arcos en el Centro, Tecoloapan y la ampliación de la Avenida Gustavo Baz. Así como en la intersección de Gustavo Baz con Recursos Hidráulicos, y el cruce de Filiberto Gómez con Tenayuca en la Zona Industrial.

El despliegue operativo incluye el monitoreo permanente de vialidades y niveles pluviales en zonas como Colinas de San José, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Tlalnepantla Centro.

San Juan Ixhuatepec, Arboledas, San Pedro Barrientos, San Rafael, Industrial La Presa y Pino Suárez.

Las afectaciones también se vivieron en las zonas bajas de colonias Santa Cecilia y San Rafael.

Por otra parte, la alcaldía de Cuautitlán Izcalli reporta que en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) mantienen el monitoreo en la Presa Angulo.

En tanto se activó un operativo para atender encharcamientos en algunos puntos del municipio.

Fuente: La Jornada