Víctor González Herrera apoya carreras STEM en México.

El presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor y CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, puso en marcha el programa “Talento del Futuro” para recaudar fondos en beneficio de las y los estudiantes del país y ampliar la matrícula en las carreras STEM en México.

Este programa busca que más niños, niñas y adolescentes se interesen por carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En México, solo una de cada siete mujeres universitarias egresa de una carrera STEM, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“La finalidad es solucionar problemas del mundo real y generar procesos de innovación con empatía y contextualizados para cada comunidad”, destacó el CEO de Farmacias Similares.

Como parte de esta iniciativa, Víctor González Herrera anunció la donación de un millón 650 mil pesos para el programa “Talento del Futuro”. Estos recursos servirán para la orientación vocacional en escuelas públicas de nivel medio superior de todo México, en beneficio de alrededor de seis mil estudiantes.

“Talento del Futuro” para contrarrestar la deserción escolar: Víctor González Herrera

Durante el ciclo 2024-2025, la tasa de abandono escolar fue de 11.3 estudiantes por cada 100 en educación media superior, de acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Ante este escenario, Víctor González Herrera también busca que el programa “Talento del Futuro” contribuya a que la comunidad estudiantil amplíe su panorama de opciones educativas y continúe con sus estudios.

“El proyecto responde a una estadística crítica: el 40% de los universitarios en el país elige su carrera con la premisa de evitar las matemáticas, lo que dispara la deserción y la insatisfacción laboral”, afirmó el empresario mexicano.

“Talento del Futuro” arrancó en junio de 2025 a partir de la venta de las “Pastillas de la Bondad”, caramelos sin azúcar con vitaminas C y D3 y zinc, de Farmacias Similares. Con las ganancias de este producto, González Herrera dona el 10% a favor del Movimiento STEM+.