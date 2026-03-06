Investigadores destacan eficacia de Protecto Max contra parásitos

La Academia Veterinaria de Monterrey (ACAVEM) y el Hospital Veterinario ‘El Colmillo’ realizaron un ensayo clínico para evaluar la eficacia del antiparasitario Protecto Max, desarrollado por Laboratorios Norvet, para erradicar pulgas, garrapatas y larvas en perros y gatos.

El estudio se enfocó en analizar los compuestos del tratamiento veterinario: la milbemicina oxima y el fluralaner. Las dos sustancias contribuyen a la prevención y control de infestaciones de ectoparásitos al fungir como repelentes e insecticidas que se distribuyen por la sangre sin dañar al animal que las consume.

De acuerdo con los resultados, Protecto Max alcanzó un 61% de protección en los primeros 30 días. A los 60 días, la protección se incrementó al 100% y se mantuvo hasta los 90 días posteriores a la primera aplicación.

Para los investigadores de la ACAVEM, la combinación de ambas sustancias es la que provoca la larga duración de estos efectos repelentes. También los resultados del ensayo clínico sugieren que este antiparasitario podría ayudar a controlar o prevenir otro tipo de infestaciones, como las miasis, una infestación de larvas de mosca.

¿Protecto Máx elimina larvas?

Un resultado relevante y alentador ante la constante amenaza del gusano barrenador en el ganado de México y, en parte, del sur de Estados Unidos, que también afecta a gatos y perros.

En México, alrededor de 7 de cada 10 hogares cuentan con al menos un perro, gato u otra especie de animal doméstico, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este volumen refleja no solo la popularidad por los animales en las familias mexicanas, sino también la necesidad de contar con productos como Protecto Max, desarrollado por una empresa como Norvet, que desde hace más de 20 años contribuye a la salud veterinaria del país.

Por ahora, los investigadores mantienen los análisis para identificar qué otro tipo de plagas pueden prevenir las sustancias de milbemicina oxima y fluralaner, y en qué nivel de eficacia.