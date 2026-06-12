México lidera el Grupo A tras la primera jornada

Tras completarse la jornada inaugural, México y Corea del Sur sumaron sus primeros tres puntos y se colocaron en la parte alta de la clasificación, mientras que República Checa y Sudáfrica quedaron obligados a reaccionar en la segunda fecha.

La Selección Mexicana aprovechó su condición de local para imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México resultado que le permitió colocarse como líder del sector gracias a una mejor diferencia de goles.

Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron solidez defensiva y contundencia ofensiva. Julián Quiñones hizo historia al marcar el primer gol del Mundial 2026, mientras que Raúl Jiménez sentenció el encuentro con el segundo tanto para el conjunto tricolor.

Horas después, Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa en un partido disputado en Guadalajara. El conjunto asiático mostró capacidad de reacción luego de verse abajo en el marcador y logró remontar para quedarse con una valiosa victoria.

El resultado permitió a los surcoreanos sumar tres unidades y mantenerse muy cerca de México en la tabla general del Grupo A. Aunque ambos equipos tienen los mismos puntos, la diferencia de goles favorece al representativo mexicano.

Por su parte, República Checa dejó buenas sensaciones ofensivas, pero los errores defensivos terminaron costándole caro en su debut mundialista.

Fuente: infobae