Medio millón de personas acudieron a los distintos eventos por Mundial

La fiesta del balompié inició este día con el arranque del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio de la Ciudad de México, evento en el que asistieron 80 mil personas nacionales y extranjeras, quienes pudieron disfrutar de la experiencia de un varias actividades culturales y artísticas dentro de la zona denominada Última Milla, acompañados en todo momento por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Asimismo, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se implementó un operativo interinstitucional con la participación de diversas dependencias capitalinas en el Fan Fest instalado en el Zócalo Capitalino con una asistencia de 100 mil personas; así como en todos los puntos de los Festivales Futboleros realizados en las 16 alcaldías, donde se registró una afluencia de 200 mil asistentes, con el objetivo de garantizar la seguridad, la sana convivencia y el adecuado desarrollo de las actividades recreativas y deportivas para las y los visitantes.

Se destacó la participación de la ciudadanía en el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quienes presenciaron el encuentro junto con cientos de vecinas y vecinos, que disfrutaron de la transmisión en un ambiente de alegría, unidad y convivencia comunitaria.

Durante la jornada se vivió un ambiente de fiesta, entusiasmo y convivencia familiar, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de las actividades programadas y seguir de cerca el encuentro deportivo. En coordinación con las distintas instancias participantes, se mantuvo presencia permanente en cada uno de los recintos para brindar atención, orientación y acompañamiento a las y los asistentes, contribuyendo al desarrollo ordenado de las actividades.