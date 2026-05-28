Ven riesgo de trata y lavado de dinero durante el Mundial

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fortalecerán la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El comunicado está dirigido a instituciones financieras y sujetos obligados del sistema financiero mexicano. Especialmente aquellos con operaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Son las ciudades sede del torneo mundialista en el cual alerta de posibles situaciones durante la competencia.

Las autoridades advirtieron que el incremento de visitantes nacionales y extranjeros eleva el riesgo de explotación sexual, trabajo forzado y canalización de recursos ilícitos mediante operaciones financieras inusuales.

Mundial 2026 eleva riesgos de lavado de dinero y de trata

La UIF y la CNBV señalaron que los grandes eventos internacionales generan una alta movilidad de personas, recursos y actividades económicas. Eso es aprovechado por redes criminales.

El alertamiento fue elaborado en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).

Fuente: El CEO