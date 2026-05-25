Cruz Azul hace historia ante Pumas y se proclama campeón

Los Universitarios no supieron aprovechar su condición de anfitrión y el partido por la final del Clausura terminó con un 2 a 1 favorable a la Máquina del Cruz Azul.

El gol del partido para el local lo anotó Robert Morales (30′ 1T). Mientras que los goles de visitante los hizo Rodolfo Rotondi (49′ 2T) y Rubén Duarte (8′ 2T, en contra).

El protagonismo de Rodolfo Rotondi lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Cruz Azul metió 1 gol y buscó el arco contrario con 6 disparos.

También fue clave en el estadio Olímpico Universitario, Agustín Palavecino. El volante de Cruz Azul se destacó frente a Pumas UNAM debido a que pateó 5 veces al arco.

Claves

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Keylor Navas en el arco; Rodrigo López, Nathanael Ananias, Rubén Duarte y Álvaro Angulo en la línea defensiva; Pedro Vite, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo en el medio; y Robert Morales y Juninho Vieira en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Joel Huiqui se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Kevin Mier bajo los tres palos; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos en defensa; Amaury García, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rodríguez y Rodolfo Rotondi en la mitad de cancha; y Osinachi Ebere en la delantera.

El partido en el estadio Olímpico Universitario fue dirigido por el árbitro Daniel Quintero Huitrón.

En el estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul conquistó el máximo título del torneo al vencer a Pumas UNAM por 2 a 1. El pasado jueves, el duelo de ida de la serie había terminado con un empate 0-0.

Fuente: rpp.p