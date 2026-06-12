Playera pirata de México domina las ventas rumbo al Mundial 2

La fiebre mundialista ya se vive en las calles de la Ciudad de México, pero el elevado precio de la indumentaria oficial de la Selección Mexicana ha provocado que miles de aficionados opten por adquirir versiones piratas de la playera del Tricolor.

Mientras la playera original de la selección tiene un costo cercano a los 2 mil pesos, algunas ediciones especiales alcanzan hasta los 3 mil 500 pesos, cifras que para gran parte de la población resultan inaccesibles. En contraste, en mercados populares es posible encontrar réplicas desde 150 pesos y modelos de mejor calidad por entre 250 y 300 pesos.

De acuerdo con un sondeo realizado por Infobae México entre comerciantes y aficionados, la diferencia de precios ha convertido a las playeras apócrifas en la alternativa más atractiva para quienes desean apoyar al equipo nacional durante la Copa del Mundo 2026.

La economía familiar es uno de los principales factores que influyen en la decisión de compra. Considerando que una parte importante de la población percibe ingresos cercanos al salario mínimo, desembolsar entre 2 mil y 3 mil 500 pesos por una camiseta representa un gasto difícil de justificar.

Para muchos aficionados, la prioridad es vivir el ambiente mundialista sin afectar significativamente su presupuesto. Por ello, las versiones no oficiales se han convertido en la opción más viable para vestir los colores nacionales durante los partidos del Tri.

Fuente: Infobae