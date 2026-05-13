Medalla Bellas Artes a Alberto Dallal, estudioso de la danza en México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) entregó la Medalla Bellas Artes 2026, en la categoría de Danza, a Alberto Dallal.

Es una de las figuras más relevantes en el estudio y pensamiento de la danza en México, cuya labor, en seis décadas, ha contribuido de manera decisiva a la reflexión crítica sobre dicha disciplina artística.

En una ceremonia en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, definió a Dallal como una de las figuras más lúcidas de la cultura nacional, “es hablar de una trayectoria que ha hecho de la escritura un espacio en movimiento. Reconocemos a quien ha demostrado que el análisis puede ser un acto creativo y la reflexión una forma de presencia”.

Agregó que la obra del periodista, escritor y crítico ha sido vital para visibilizar tanto la danza académica como las expresiones de los pueblos originarios. Para cerrar afirmó: “Cuando el pensamiento se mueve, la danza no termina: se transforma, se expande y permanece”.

Tras recibir la medalla, Alberto Dallal ofreció una reflexión sobre su trayectoria; aseguró que su identidad reside enteramente en su producción escrita: «Yo soy lo que he escrito y lo que he publicado. No soy nadie más».

En representación del jurado que otorgó la distinción, la coreógrafa y bailarina Cecilia Appleton destacó la capacidad de Dallal para captar los indicios energéticos que los artistas materializan en el escenario.