Alerta por falso Ozempic en México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por la detección de unidades falsificadas del medicamento Ozempic en territorio mexicano.

Se advierte que este producto apócrifo representa un peligro para la salud debido a que se ignoran sus componentes y las condiciones bajo las cuales fue producido.

Cofepris alerta por la falsificación del medicamento Ozempic

Cofepris emitió una alerta oficial debido a la detección de unidades falsificadas de Ozempic y otros medicamentos con riesgo sanitario que podrían poner en riesgo la salud de las personas.

La autoridad identificó que Ozempic identificado como falso cuentan con estos datos:

Número de lote: PP5K617

Fecha de caducidad: 08/2026

Presentación: Ozempic® de 0.25 mg – 0.5 mg/dosis, solución inyectable en pluma precargada

La anomalía física más importante reportada es que la pluma precargada es distinta a la pluma FLEXTOUCH original de Novo Nordisk México.

Cofepris pidió a las personas realizar una inspección visual de los empaques secundario (caja) y primario (pluma) para verificar que el número de lote y la fecha de caducidad sean idénticos en ambos.

Fuente: SDP