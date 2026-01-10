Trasladan 183 perros rescatados a una Utopía

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rescató a 183 perros del Refugio Franciscano fueron trasladados de manera temporal a una Utopía ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Eso, como parte de una investigación por presunto maltrato animal.

De acuerdo con un comunicado oficial, personal de servicios periciales en medicina veterinaria forense inspeccionó el refugio. Ante ello, emitió dictámenes que acreditan afectaciones graves al bienestar animal.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran hacinamiento severo, condiciones de insalubridad, omisiones reiteradas en la atención médica, desnutrición.

También la presencia de enfermedades crónicas que no recibían tratamiento.

La dependencia precisó que 21 animales murieron entre el 13 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, un periodo menor a un mes. Este dato fue considerado un elemento determinante para ordenar el aseguramiento del inmueble y el traslado urgente de los perros sobrevivientes a un espacio que permitiera su atención integral.

Maltrato

El caso ha generado una amplia movilización en la Ciudad de México, ya que involucra a una de las asociaciones de protección animal más antiguas del país, el Refugio Franciscano, así como la intervención directa de la FGJCDMX por presuntos actos de maltrato animal.

El refugio se encuentra en un predio de alto valor en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa. Ha sido objeto de una disputa legal desde hace varios años. No obstante, la Fiscalía aclaró que la intervención reciente no está relacionada con el conflicto por la propiedad del terreno. Al contrario, hay denuncias ciudadanas sobre las condiciones de salud y bienestar de los animales.

Tras las inspecciones realizadas por peritos en veterinaria forense, se determinó que los perros vivían en condiciones de hacinamiento extremo, lo que facilitaba agresiones entre ellos y la propagación de enfermedades.

Asimismo, se documentó la falta de higiene básica en las instalaciones, la presencia de heridas abiertas y padecimientos crónicos sin atención médica. También como una elevada mortalidad reciente, con 21 fallecimientos registrados en menos de un mes

Fuente: Excélsior