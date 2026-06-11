CDMX espera una inauguración sin lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el clima será favorable durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, es decir sin lluvias.

Para el jueves 11 de junio se prevé cielo nublado por la mañana, lluvias ligeras durante el partido México vs. Sudáfrica y tormentas fuertes con ráfagas de viento de hasta 45 km/h al finalizar.

Autoridades recomendaron a los asistentes a la inauguración del Mundial 2026 usar impermeables, hidratarse constantemente y seguir las indicaciones de seguridad para garantizar una experiencia segura.

A unas horas de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC dio una visión completa de la evolución del clima en la CDMX.

Clima

El pronóstico detallado para la jornada del 11 de junio es el siguiente:

Antes del evento (09:00 a 13:00 horas): Se prevé un cielo medio nublado con temperaturas entre los 22 y 24 °C con rachas de viento de 35 km/h

Durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica (13:00 a 15:00 horas): Se esperan lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre los 24 y 26 °C, con rachas de viento que aumentarán a 40 km/h

Después del partido entre México y Sudáfrica (15:00 a 17:00 horas): Las condiciones empeorarán con la presencia de lluvias fuertes. La temperatura descenderá de los 26 a los 22 °C y el viento alcanzará rachas de 45 km/h

Fuente: SDP