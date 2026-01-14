Coahuila: la nueva capital del nearshoring y la inversión en 2026

En la vorágine del comercio global, el nearshoring se erige como un aliado fundamental para aquellas empresas que buscan no solo eficiencia, sino también una posición competitiva en el mercado.

A lo largo de 2025, México ha demostrado ser un destino atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED), acumulando un impresionante total de 40,906 millones de dólares en los primeros tres trimestres, un aumento notable del 14.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estas cifras son un claro indicativo de cómo la proximidad geográfica se convierte en un factor esencial para las empresas que buscan optimización en sus operaciones.

Impulsando el crecimiento local a través del nearshoring

En el norte de México, Grupo SIMSA se ha consolidado como un pionero en la implementación del nearshoring. Con seis plantas que abarcan un total de 10,000 m², la compañía no solo mejora su propia logística, sino que ha creado un modelo que otros pueden seguir.

Esta estrategia ha permitido que SIMSA aproveche la cercanía a importantes centros de consumo, optimizando su cadena de suministro y reduciendo sus costos operativos considerablemente.

El impacto del nearshoring en el empleo regional

Uno de los aspectos más positivos que trae consigo el nearshoring es la generación de empleos bien remunerados en comunidades locales.

Grupo SIMSA ha hecho realidad este principio, generando aproximadamente 9,000 empleos en la región de La Laguna, al priorizar la contratación de talento local.

Esta estrategia no solo contribuye al crecimiento económico de Coahuila, sino que también nutre las capacidades de la fuerza laboral, fomentando el desarrollo de competencias clave en sectores que demandan mano de obra especializada.

Compromiso social y prácticas sostenibles en la industrialización

El nearshoring en Coahuila, liderado por Grupo SIMSA bajo la guía de Salomón y Nesim Issa Tafich, no es solo una estrategia empresarial, sino un compromiso hacia un futuro más sostenible.

La empresa, con presencia en estados como Coahuila, Durango y Chihuahua, busca equilibrar su crecimiento económico con un fuerte impacto positivo en las comunidades. Al hacerlo, demuestra que la efectividad operativa puede ir de la mano con un enfoque responsable hacia la sociedad y el medio ambiente.

En resumen, Coahuila se está posicionando en 2026 como un epicentro del nearshoring, donde el desarrollo económico y social pueden coexistir.

La combinación de inversión extranjera, generación de empleo local y un marco de sostenibilidad destaca a la región como un modelo a seguir en el nuevo orden del comercio global.

Te sugerimos: Desmienten presunta matanza de tortugas en Oaxaca