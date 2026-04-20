Este mes se observará un cometa en México

El cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) se perfila como uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de abril 2026. Este objeto celeste, originado en las regiones más remotas del sistema solar, ha despertado el interés de la comunidad científica por su composición y trayectoria, además de ofrecer una oportunidad única de observación —aunque limitada— desde México.

De acuerdo con el astrofísico René Ortega Minakata, académico del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, se trata de un cometa de periodo largo, descubierto en septiembre de 2025 por el proyecto PanSTARRS, especializado en detectar objetos cercanos a la Tierra.

La denominación de este cometa sigue la convención astronómica internacional. La letra “C” indica que es un cometa no periódico; “2025” corresponde al año de descubrimiento; la letra “R” señala que fue detectado en la primera mitad de septiembre, y el número “3” indica que fue el tercer cometa registrado en ese periodo.

Además, su órbita parabólica revela que no regresará de forma periódica al sistema solar interior. Los especialistas consideran que proviene de la Nube de Oort, una vasta región que funciona como reservorio de cometas de periodo largo.

“Es probable que esta sea la primera y última vez que el C/2025 R3 entra al sistema solar interior”, explicó Ortega Minakata, quien detalló que, tras su paso, podría regresar a esa región o incluso escapar de la influencia gravitacional del Sol.

¿Cuándo y cómo ver el cometa C/2025 R3 en México?

En territorio mexicano, la visibilidad del cometa será breve y dependerá de condiciones específicas. En el hemisferio norte, podrá observarse principalmente hasta el 20 de abril de 2026.

Fuente: Infobae