Inicia RTP prueba piloto de Nueva Ruta “119A”

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) a través de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) informa el inicio de la prueba piloto de la nueva ruta “119A”.

Correrá de Popular Santa Teresa a Metro Universidad, con una extensión de 9.97 kilómetros de origen a destino. Esta alternativa atenderá de manera mensual a más de 33 mil 300 habitantes de la alcaldía Tlalpan.

Durante el inicio de operaciones, la ruta tendrá 60 días hábiles como parte del periodo de prueba, en el que se evaluará su funcionamiento a partir de la experiencia de las personas usuarias, con el objetivo de fortalecer un servicio público que responda a las necesidades de la gente. Con estas acciones la RTP da cumplimiento a la visión de la jefa de Gobierno Clara Brugada, de poner en el centro a las personas, especialmente a quienes viven en la periferia, al brindar opciones de movilidad dignas, accesibles y seguras.

Accesible

La nueva ruta ofrecerá servicio expreso con una tarifa accesible de $4.00 pesos por viaje, que podrán pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), otorgando además la gratuidad para personas con discapacidad y adultos mayores, como parte de una política de inclusión y justicia social. El horario de operación será de lunes a viernes de 05:00 a 23:00 h; sábados de 06:00 a 22:00 h, domingos y días festivos de 07:00 a 21:30 h.

Con estas acciones la SEMOVI y la Red de Transporte de Pasajeros reafirman su compromiso de seguir acercando servicios a las comunidades que más lo requieren, reduciendo desigualdades y garantizando el derecho a la movilidad para todas y todos.