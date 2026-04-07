Tras la “estrella microscópica” en el Iztaccíhuatl

Minibiotus citlalium, animal diminuto que presenta en su cuerpo poros similares a estrellas, fue hallado en el volcán Iztaccíhuatl y forma parte de las especies de osos de agua o tardígrados mexicanos (animales microscópicos).

Francisco Armendáriz Toledano, investigador del Instituto de Biología (IB) de la UNAM, es uno de los expertos en descubrir y caracterizar la especie microscópica que fue colectada como parte de una serie de muestreos realizados durante dos años en la ladera suroeste de la “Mujer dormida”.

El científico participa en un proyecto sobre los tardígrados, considerados los constructores de suelo, que se efectuó en el lugar en colaboración con Alba Dueñas-Cedillo, Jazmín García Román y Rodolfo J. Cancino-López, de la Universidad Autónoma de Nuevo León; así como Enrico Alejandro Ruiz, del Instituto Politécnico Nacional.

Realizaron expediciones mensuales a la montaña para monitorear los cambios en la presencia de tardígrados según la altura, variaciones en la diversidad, vegetación, animales, temperatura y humedad.

Estrella

En entrevista, el universitario explicó que Minibiotus citlalium lleva el nombre náhuatl citlati, que significa estrella. En su exterior presenta suajes o “adornos” de este astro. Gran cantidad de la fauna que encontramos es nueva y desconocida para el mundo.

El también presidente de la Sociedad Mexicana de Zoología detalló: esta especie fue encontrada en el Iztaccíhuatl, y también se han ubicado en el Ajusco; las montañas tienen un origen geológico similar, pero separadas por planicies, lo cual refiere procesos históricos importantes.

Se pensaba que los tardígrados, mejor conocidos como osos de agua, estaban en cualquier lugar y que solamente los microhábitats los filtran, es decir, se creía que eran cosmopolitas. En la “Mujer dormida” se documenta que esta idea no es cierta y que el ambiente es un factor esencial para su presencia, precisó el especialista de la Colección Nacional de Insectos del IB.