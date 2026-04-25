El talento y la creatividad de estudiantes del Bachillerato Tecnológico No. 2 de Villa Victoria, Estado de México, se reconocieron a nivel estatal al obtener el primer lugar en la Feria Estatal de Proyectos de Microempresas y Unidades de Producción Agropecuaria 2026 de los CBT. El galardón, otorgado por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Dirección de Bachillerato Tecnológico, destaca la solidez del proyecto “Organiseta”, una iniciativa que integra sostenibilidad, innovación y desarrollo local.

Producción local con enfoque social

Organiseta surge como una Unidad de Producción de hongo seta orgánico instalada dentro del plantel educativo, pero con una proyección que trasciende el entorno escolar. Su objetivo es impulsar una red de cultivo y comercialización en la comunidad de San Luis la Manzana y zonas cercanas, promoviendo el desarrollo económico local y fortaleciendo la relación entre la escuela y la comunidad.

Este modelo no solo fomenta el emprendimiento, sino que también funciona como un espacio de aprendizaje práctico donde los estudiantes aplican conocimientos técnicos en un contexto real. Así, el proyecto se convierte en una plataforma que conecta la formación académica con las necesidades del entorno.

Longaniseta: alternativa nutritiva e innovadora

Dentro de esta iniciativa destaca la “Longaniseta”, un embutido vegetal elaborado a base de hongo seta, proteína de soya y avena. Este producto apuesta por una propuesta distinta: no busca replicar la carne, sino ofrecer una opción con identidad propia, alineada con tendencias de consumo saludable y sostenible.

En términos nutricionales, la combinación de ingredientes aporta beneficios significativos. El hongo seta es rico en fibra y compuestos bioactivos, la avena favorece la digestión y la proteína de soya ofrece aminoácidos esenciales. El resultado es un alimento funcional con alto valor agregado.

El proyecto también contempla la protección de su proceso productivo, resguardando su formulación bajo principios de propiedad industrial. Con este logro, Organiseta no solo posiciona a sus creadores como referentes de innovación estudiantil, sino que demuestra el potencial de la educación tecnológica para generar soluciones con impacto real.

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