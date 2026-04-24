Revelan conversación entre exreina de belleza y su suegra

Carolina Flores, exreina de belleza originaria de Baja California, fue asesinada a balazos dentro de un departamento en Polanco el pasado 15 de abril, en un crimen que habría cometido su suegra Erika María ‘N’, quien ya cuenta con una orden de aprehensión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) confirmó el inicio de una investigación bajo el protocolo de feminicidio tras la denuncia presentada el 16 de abril.

Tras la viralización del caso, el periodista Carlos Jiménez exhibió un nuevo fragmento del video registrado por una cámara con sensor de movimiento que habría colocado la propia víctima en el área de cunero de su hija.

En la nueva grabación, un poco más extensa que el video del asesinato, la presunta agresora sostiene una conversación con la víctima donde revela que llegó a la capital días antes tras viajar por carretera.

El presunto móvil del crimen, según una nota publicada por Milenio, sería que Erika María ‘N’ acusaba a Carolina Flores de robar dinero a su hijo. Además habría viajado específicamente para consumar el homicidio. El video captó el momento exacto del ataque y se viralizó en redes sociales.

Para la familia Flores, las fricciones entre Carolina y Erika María se volvieron insostenibles durante el embarazo de la víctima y llevaron a una distancia emocional que marcó la dinámica entre ambas. Así lo detalló Reyna Gómez Molina, madre de la exreina de belleza, en declaraciones a Univisión.

Fuente: Infobae