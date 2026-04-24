Cae el contralmirante Fernando Farías Laguna

Al contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado de ser líder de una organización de contrabando de hidrocarburos, lo detuvieron en Argentina, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El detenido tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Contaba con una ficha roja de Interpol.

Explicó que este operativo fue coordinado por la Marina y la Fiscalía General de la República, en colaboración con la Interpol argentina.

Farías Laguna tenía documentación falsa en aquel país y fue detenido con fines de extradición.

Según fuentes oficiales de la agencia EFE, Farías, buscado en 192 países, fue detenido en la ciudad de Buenos Aires. Contaba con un pasaporte falso de Guatemala. Su captura es con fines de extradición. Por lo que “se realizará su audiencia de reconocimiento por autoridades de aquel país para continuar con los procedimientos correspondientes”.

Huachicol

El 19 de septiembre, una jueza concedió a Farías una suspensión definitiva en la que prohibió su captura y también su encarcelamiento en el penal del Altiplano. Sin embargo, “el 2 de octubre le retiraron esa suspensión, por lo que la FGR no tiene ningún impedimento para detenerlo”.

Además apuntó que el pasado 6 de noviembre, ni el acusado ni su defensa se presentaron a la audiencia de imputación.

Por eso la juez del Centro de Justicia Federal, en Almoloya de Juarez, “declaró sustraído de la justicia y emitió orden de aprehensión en su contra”.

El contrabando de hidrocarburos (‘huachicol fiscal’) es un delito común en el país.

Consiste en el contrabando técnico de combustibles mediante subvaluación, facturación falsa o triangulación de importaciones. Lo que permite evadir impuestos y afecta directamente las finanzas públicas.

El miércoles Harfuch informó de la desarticulación de una red dedicada a cometer este delito, en un operativo federal en el que se detuvieron a 14 personas en el centro del país.

Fuente: Forbes