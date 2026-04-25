Crean programa de vivienda para desplazados por gentrificación

El secretario de Vivienda de CDMX, Inti Muñoz Santini, confirmó que el gobierno capitalino trabaja en un programa piloto para ofrecer vivienda en renta a personas desplazadas como efecto de la gentrificación.

“Conformamos un grupo de 25 familias desalojadas por razones que involucran su vulnerabilidad económica y social“, dijo en entrevista. Aunque no detalló los requisitos para acceder al programa, el funcionario aseguró que pronto se dará a conocer una convocatoria amplia para la población.

De acuerdo con el testimonio de la señora Jasso, obtenido por Chilango, los departamentos del programa piloto se entregan con contratos de renta por un año. Sin embargo, las y los inquilinos tendrán la opción de extender el acuerdo hasta cinco años. Además, también existirá una opción de compra:

“Hay un proyecto de Clara Brugada de que se haga renta con opción de compra a futuro y que se tomen en cuenta las rentas como pagos. Se supone que si yo rento por cinco años, a lo mejor lo que yo haya pagado en rentas me lo puedan tomar [como adelanto], aunque de eso no hemos hablado”.

Por otro lado, Muñoz Santini explicó que, los edificios destinados a este programa son inmuebles reconstruidos tras resultar dañados durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, y que destacan por su buena ubicación:

“Estamos comenzando con los departamentos de redensificación de la reconstrucción. Están en varios lugares de la ciudad. Son de distintas medidas y tamaños. Están bien ubicados. Hay departamentos pequeños y hay departamentos medianos”, comentó.

Fuente: Chilango