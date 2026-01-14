Desmienten presunta matanza de tortugas en Oaxaca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa que la versión difundida en redes sociales sobre la existencia de un supuesto “matadero” de tortugas marinas en la Barra del Potrero, municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca, es falsa.

En atención a publicaciones en las que se afirmaba la presencia de dicho matadero por la presencia de caparazones tirados cerca de la playa, personal de la Profepa y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizó recorridos inmediatos de verificación y vigilancia el 12 de enero dentro del Área Natural Protegida Santuario la Escobilla.

En el transcurso de las inspecciones, se localizaron caparazones y plastrones de tortugas marinas golfinas (Lepidochelys olivacea.

Se encontraban en avanzado estado de descalcificación y desintegración por la salinidad y las altas temperaturas de la zona. Por esto, no es posible determinar una causa de muerte reciente.

Como parte de las acciones de manejo ambiental, inspectores de la Profepa y la Conanp recolectaron los caparazones y plastrones localizados. Ya están enterrados de manera adecuada en un área de playa libre de nidos.

Investigan

Entre las posibles razones del hallazgo de este tipo de restos están que durante las arribadas masivas de tortugas marinas golfinas, algunos ejemplares se desorientan y se van hacia cuerpos de agua dulce, como la Barra del Potrero, donde no logran adaptarse al tipo de agua.

Por lo que pueden morir de forma natural o ser capturadas como alimento de fauna silvestre que habita la zona. De igual manera, algunas tortugas pueden resultar lesionadas o quedar atrapadas dentro de la vegetación arbustiva de las dunas costeras.

Eso provoca su muerte por deshidratación y su posterior desintegración. También pueden ser consumidas por fauna carroñera. Ello provoca la dispersión de restos que no son consumidos, como cráneo, caparacho y plastrón en las dunas de la playa.

La Profepa vigilará permanentemente, en coordinación con la Conanp, para la detección oportuna de cualquier contingencia que ponga en riesgo a esta especie protegida.