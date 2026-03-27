Semarnat reconoce daño a fauna por el derrame de petróleo en el Golfo

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que se identificaron seis ejemplares de fauna afectados por el derrame hidrocarburos.

Ello, tras el reciente derrame que ha impactado en Veracruz y Tabasco: tres tortugas y tres aves que recibieron atención y posteriormente fueron liberadas.

Un delfín hallado muerto presentó signos de golpe, sin relación directa con la fuga de petróleo, según precisó la funcionaria.

Los reportes atendidos dentro del estado de Veracruz confirmaron la presencia de hidrocarburos solo en los seis ejemplares mencionados. El equipo especializado de Profepa fue responsable de la atención y liberación de estos animales.

Hasta el momento no se han detectado nuevos casos similares.

La evaluación ambiental continúa con apoyo de CONANP y CONABIO, entidades que participan en el monitoreo detallado de la fauna y flora, de acuerdo con Bárcena. Hasta ahora, no se ha identificado “daño ambiental severo” vinculado al incidente, aunque las tareas de observación se mantienen.

El seguimiento de los posibles efectos sobre los ecosistemas permanece en curso con la colaboración de la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental, enfatizó Bárcena.

Fuente: Infobae