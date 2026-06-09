UNAM anuncia suspensión de clases el 11 de junio por la Copa Mundial

La UNAM suspenderá clases presenciales el próximo jueves 11 de junio ante los cierres viales que provocará la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, una medida que el rector Leonardo Lomelí había descartado apenas horas antes.

El Estadio Ciudad de México —nombre oficial del Azteca durante el torneo— albergará cinco partidos del Mundial 2026: el encuentro inaugural, partidos de la fase de grupos y dos rondas de eliminación directa. La magnitud del evento y los cortes a la circulación que conlleva fueron el argumento central de la universidad para revertir su postura.

Hace algunos días, el rector Lomelí descartó públicamente cualquier suspensión de actividades para esa jornada. Horas después, la propia institución emitió un comunicado que contradijo esa posición. La universidad no explicó qué circunstancias nuevas motivaron el cambio de criterio entre ambas declaraciones.

El comunicado, difundido la noche del lunes 9 de junio a través de las redes sociales de la UNAM, señaló: “Como es de conocimiento público, el próximo jueves 11 de junio se realizará la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México, por lo que se han anunciado diversos cierres que provocarán afectaciones severas a la movilidad de personas en horarios laborales”.

La universidad justificó la medida por el fin de ciclos escolares

La decisión se sustenta, además de en los cierres viales, en el calendario académico. Según el comunicado, “los ciclos escolares, semestral y anual, han concluido y en las entidades académicas existe una disminución significativa en la afluencia”. Con ese argumento, la UNAM precisó que la suspensión aplica “de manera excepcional y sin que siente precedente alguno” y únicamente para esa jornada.

Fuente: infobae