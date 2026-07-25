Aprende a cultivar cempasúchil en el Bosque de Chapultepec

El Centro de Cultura Ambiental Chapultepec ofrecerá el taller Sembrando Tradiciones: Cempasúchil, una actividad gratuita en la que descubrirás cómo cultivar esta emblemática planta mientras aprendes sobre su importancia para los ecosistemas y las tradiciones mexicanas.

Durante la sesión se abordarán temas como la biología del cempasúchil, su ciclo de vida, las mejores prácticas para su cultivo y el papel que desempeña dentro del patrimonio biocultural del país. Además, se explicará por qué esta flor es clave para la biodiversidad y cómo ha logrado convertirse en uno de los símbolos más representativos de las celebraciones mexicanas.

Este taller está pensado para personas interesadas en el medio ambiente, la jardinería o simplemente en conocer más sobre las plantas que forman parte de la identidad cultural de México. La actividad busca difundir el conocimiento sobre el cempasúchil desde una perspectiva ambiental y cultural, combinando teoría con una experiencia práctica.

Para participar es necesario realizar un registro previo, ya que el formulario asegura tu lugar en la actividad. Los organizadores señalan que no se enviará un mensaje de confirmación adicional, por lo que basta con completar el registro para quedar inscrito.

Fecha: sábado 25 de julio de 2026

Lugar: Centro de Cultura Ambiental Chapultepec (Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Sección)

Horario: de 10:00 a 12:00 horas

Costo: actividad gratuita con registro previo

Si planeas asistir, la recomendación es llegar con anticipación y llevar ropa y calzado cómodos, sombrero, agua y muchas ganas de aprender. Será una excelente oportunidad para descubrir más sobre el cempasúchil, una flor que no solo da color a las tradiciones mexicanas, sino que también desempeña un papel importante en la conservación de la biodiversidad.