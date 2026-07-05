Este domingo 5 de julio, la ciudad se prepara para apoyar al Tri y, para mantener el orden en la capital, se darán bolsas para limpiar las zonas de festejo y recoger la basura después del partido México vs. Inglaterra.

A través de la Secretaría del Medio Ambiente, se ha lanzado la iniciativa del Mega Limpiatón, una campaña que busca que los asistentes pongan la basura en su lugar.

La dinámica es muy sencilla: antes, durante y al finalizar el encuentro deportivo, la meta es que cada asistente recoja los residuos generados.

Si te preguntas dónde obtener los insumos para ayudar, podrás pasar por tu bolsa directamente en el punto de encuentro.

Horario

La incertidumbre terminó. Luego de que circularan versiones sobre un posible cambio de horario debido al pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas en la CDMX, la FIFA confirmó que el partido de octavos de final entre México e Inglaterra se jugará tal como estaba previsto: a las 18:00 horas en el Estadio Azteca.

Durante la mañana de este viernes surgieron reportes que apuntaban a una posible reprogramación del encuentro para las 12:00 horas. La propuesta buscaba evitar complicaciones relacionadas con las condiciones meteorológicas previstas para la capital.

Sin embargo, tras diversas conversaciones entre las federaciones involucradas y los organizadores del torneo, se decidió mantener el horario original.

De esta manera, el esperado duelo entre México e Inglaterra continuará programado para las 18:00 horas del próximo 5 de julio en el Estadio Azteca.

Fuente: Chilango