Estas albercas en CDMX tendrán acceso gratuito durante las vacaciones de verano

En las vacaciones de verano habrá acceso gratuito a distintas albercas en la GAM (Gustavo A. Madero).

El evento llamado Verano en Grande en GAM se compartió a través de las cuentas oficiales de la alcaldía. Arrancó el 22 de julio y concluirá el 28 de agosto de 2026. Durará todas las vacaciones de verano. Recuerda que el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el lunes 31 de agosto.

El horario en el que se podrá acceder a las albercas es de las 9:00 a las 14:00 horas. Podrán acceder personas de todas las edades; sin embargo, el evento es principalmente para niños y niñas.

Ubicación de las albercas que tendrán acceso gratis en la GAM por las vacaciones de verano

Para acceder a las albercas es necesario llevar traje de baño, toalla y sandalias. No se permitirá ingresar con mascotas, alimentos y bebidas en la alberca ni el consumo de alcohol.

Las albercas con acceso gratuito están ubicadas en:

Centro Deportivo Rosendo Arnaiz (Martha 181, colonia Guadalupe Tepeyac)

Centro Deportivo Leona Vicario (Camino Parque Central, colonia Campestre Aragón)

Deportivo Margarita Maza de Juárez (Eje Central Lázaro Cárdenas 492, colonia Lázaro Cárdenas)

Deportivo Nueva Atzacoalco (av. Ingeniero Eduardo Molina 314, colonia Nueva Atzacoalco)

Centro Integra de Desarrollo Humano José Emilio Pacheco (Periférico esquina con Ricardo Flores Magón S/N, colonia Atzacoalco)

Deportivo Aquiles Serdán (Puerto Ensenada, colonia Casa Alemán)

Ciudad Deportiva Carmen Serdán (av. Estado de México 200, colonia Loma la Palma)

Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla (av. 517 S/N, Pueblo de San Juan de Aragón)