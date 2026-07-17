Así operaba la red de huachicol de Ernesto Ruffo según la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 16 de julio al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La red que encabezaba —según la fiscal Ernestina Godoy— introducía gasolina y diésel desde Texas declarando apenas el 10% del volumen real transportado en carros tanque de ferrocarril, con lo que habría causado un daño al fisco de más de 4,000 millones de pesos entre enero y julio de 2025.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, identificó lo que Godoy describió como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.

Además de Ruffo Appel, la operación incluyó a Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, detenido el mismo día en la colonia Zona Playitas de Ensenada.

Fuente: Infobae