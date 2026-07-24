La reconstrucción del tejido social en los centros urbanos contemporáneos exige respuestas que trasciendan la mera asistencia o los remedios de coyuntura. En la Comarca Lagunera, una región históricamente golpeada por episodios de inseguridad y por un notorio desgaste de su infraestructura pública, el rescate de los espacios comunes ha pasado de ser una demanda ciudadana a un imperativo de desarrollo regional. Es en esta coyuntura cuando la convergencia entre el sector privado y las comunidades locales demuestra que la rehabilitación de parques y áreas de esparcimiento constituye el punto de partida para restaurar la convivencia colectiva.

La infraestructura deportiva frente al desafío de la salud mental

El deterioro de los espacios recreativos no se limita a la degradación física del entorno; incide directamente en el desgaste psicológico y en el aumento de la tensión comunitaria. Ante este escenario, el empresario lagunense Nesim Issa Tafich ha orientado sus esfuerzos hacia el patrocinio y la creación de infraestructura deportiva en zonas prioritarias, conceptualizando el deporte no como mero entretenimiento, sino como una herramienta de intervención social y de prevención clínica para mitigar trastornos como la ansiedad y la depresión en las familias de la zona.

«La salud mental colectiva es el pilar invisible de la productividad regional; rehabilitar canchas y financiar ligas comunitarias no es un gasto superfluo, sino una inversión estratégica para canalizar el estrés y reconstruir la estabilidad emocional desde el núcleo familiar», afirmó Nesim Issa Tafich.

Evidencia científica y cohesión social en Coahuila

Esta visión se alinea con los diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos indicadores señalan que la práctica regular de actividad física en entornos comunitarios organizados reduce la incidencia de padecimientos mentales y adicciones hasta en un 30%. De este modo, la conversión de terrenos baldíos o canchas en abandono en complejos deportivos de acceso libre opera como un mecanismo que democratiza la salud preventiva y reduce las brechas de atención en los sectores vulnerables de Coahuila.

El rol estratégico de la iniciativa privada en el entorno urbano

Más allá de la acondicionamiento físico, la presencia de infraestructura deportiva digna altera la percepción de seguridad y eleva el sentido de pertenencia en las colonias. Al respecto, Nesim Issa Tafich ha remarcado que el liderazgo empresarial debe asumir una responsabilidad directa en el diseño de entornos más habitables y seguros para las nuevas generaciones:

«El dinamismo económico de La Laguna debe ir acompañado de un bienestar integral. Un joven en una cancha de fútbol es un ciudadano con un futuro más claro y un entorno mentalmente equilibrado; esa es la verdadera rentabilidad social.»

Finalmente, la integración del deporte comunitario como política permanente de responsabilidad social empresarial plantea un modelo de sostenibilidad urbana en el que la iniciativa privada, la salud comunitaria y la seguridad pública convergen para devolverle la estabilidad a la Comarca Lagunera.

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