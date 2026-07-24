Cuándo y a qué hora ver la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Dónde, cuándo y a qué hora ver la Ceremonia Inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en México.

Aunque la actividad en algunas disciplinas arrancó de forma preliminar desde el pasado lunes 20 de julio con las competencias de polo acuático, el protocolo de inauguración oficial se llevará a cabo este viernes 24 de julio de 2026.

La cita está programada para iniciar a las 20:00 horas (tiempo local de República Dominicana). Para los aficionados que sigan la transmisión desde México, los horarios según la zona geográfica son los siguiente:

Tiempo del Centro de México (CDMX / CTM): 18:00 horas (6:00 p.m.)

Pacífico: 17:00 horas (5:00 p.m.)

Noroeste: 16:00 horas (4:00 p.m.)

Protocolo

Se contempla una duración aproximada de tres horas para el protocolo completo, el cual incluirá el desfile de las delegaciones, discursos de las autoridades olímpicas continentales, actos culturales y el esperado encendido del pebetero.

El escenario encargado de albergar el arranque oficial de la justa veraniega es el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado dentro del legendario complejo deportivo Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la ciudad de Santo Domingo.

Este recinto histórico —que ha sido objeto de una profunda remodelación para la justa— recibirá a más de 20,000 espectadores en sus gradas, además de albergar a las representaciones atléticas de los 37 países y territorios participantes.

El show de apertura contará con la participación de más de 900 bailarines y artistas locales, en un despliegue sin precedentes que homenajeará el ritmo, la gastronomía y la diversidad cultural del Caribe.

¿Dónde ver la Ceremonia de Apertura en México?

Para seguir las acciones completamente en vivo y sin costo de televisión restringida, los fanáticos en México tendrán diversas alternativas digitales y televisivas a su alcance:

Centro Caribe Sports Channel (YouTube): La plataforma oficial del organismo rector de los juegos transmitirá en señal abierta, vía streaming global y en alta definición, tanto la gala inaugural como las competencias cotidianas, resúmenes y ceremonias de premiación.

Claro Sports: A través de sus señales de televisión restringida, su aplicación móvil y su canal de YouTube en la región latinoamericana, la cadena ofrecerá una cobertura multiplataforma minuciosa enfocada en el desempeño de los deportistas aztecas.

Plataformas Complementarias: Redes sociales oficiales de la justa y canales públicos regionales ofrecerán contenidos diferidos, resúmenes diarios e itinerarios informativos.

Duración oficial: Del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 (16 días de competencia continua).

Participantes: Más de 6,200 atletas provenientes de 37 delegaciones nacionales y territorios caribeños.