Exdirector de Pemex ingresa al penal de Atlacholoaya en Morelos

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, fue ingresado la noche del martes 7 de julio al penal de Atlacholoaya, en Morelos.

Ello, luego de que agentes ministeriales de la Ciudad de México ejecutaron una orden de aprehensión girada por un juez morelense por presuntos delitos de violencia familiar en agravio de su esposa, la doctora María Felicia Jiménez.

La captura del exfuncionario se registró a las 17:32 horas en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al momento del arresto, el exfuncionario fue captado mientras ingresaba al vehículo de las autoridades, vestía camisa blanca y pantalón de vestir.

La investigación arrancó el 26 de junio, cuando Jiménez publicó en su canal de YouTube grabaciones tomadas por una cámara de seguridad del domicilio de ambos en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

Violencia

En las imágenes se observa a Rodríguez Padilla sujetarla del cuello, golpearla de manera reiterada y jalarla del cabello. El episodio ocurrió el 3 de marzo de 2026 y tuvo lugar frente al hijo menor de edad de la pareja.

La víctima intentó mantener activa la cámara mientras el exfuncionario procuraba tirarla. El menor, presente durante la agresión, buscó alejarse del lugar ante la reacción del hombre.

La doctora María Felicia Jiménez relató en entrevistas que la violencia física, psicológica y económica comenzó en 2022 y se intensificó a partir de que Rodríguez Padilla asumió la dirección general de Pemex. La denuncia pública detonó la apertura de dos carpetas de investigación: una de oficio por la Fiscalía General del Estado de Morelos y otra ante el Ministerio Público de la Ciudad de México.

Fuente: Infobae