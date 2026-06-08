Crean observatorio de derechos humanos por Mundial 2026

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos anunció la creación e inicio del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos al acusar acciones contra los derechos humanos de grupos vulnerables.

Ello, en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que este año se relizará en México, Estados Unidos y Canadá.

En un comunicado, el colectivo afirmó que ningún espectáculo debe estar por encima de la dignidad y los derechos de las personas, tras señalar que recientemente se han generdo casos de desplazamiento forzado, desalojos, persecución a migrantes y limpieza social de personas en situación de calle.

En este sentido, advirtió que el operativo de seguridad para el Mundial 2026, denominado “Plan Kukulcán” del gobiero federal, contempla la movilización de 99 mil efectivos de fuerzas armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de seguridad privada.

La vigilancia especial se extiende a aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento y estadios en sedes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La Red TDT documentó operativos, desalojos, detenciones arbitrarias, destrucción de pertenencias e institucionalizaciones forzadas en distintos lugares del país.

Estas acciones se justifican bajo discursos de seguridad, turismo, movilidad y “mejoramiento urbano”, pero buscan invisibilizar problemas sociales, crisis humanitarias y condiciones de pobreza, así como expulsar a determinadas poblaciones de los espacios públicos.

El monitoreo estará enfocado en poblaciones callejeras, personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, comercio ambulante, movimientos sociales, personas racializadas, periodistas, colectivos de buscadoras y personas defensoras de derechos humanos.

Fuente: Infobae