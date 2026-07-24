Seguritech Privada impulsa continuidad tecnológica en seguridad

En Seguritech Privada consideran que la continuidad operativa de la infraestructura tecnológica constituye uno de los pilares para fortalecer la seguridad pública en México, especialmente en un contexto donde el costo económico de la violencia continúa representando uno de los principales desafíos para el desarrollo nacional.

El análisis de la empresa toma como referencia los resultados del Índice de Paz México (IPM) 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el cual estima que durante 2025 la violencia generó un impacto económico cercano a cuatro billones de pesos, equivalente al 11 % del Producto Interno Bruto.

El documento también señala que, mientras el gasto federal destinado a seguridad pública disminuyó 31.8 % en términos reales entre 2015 y 2025, el costo económico de la violencia aumentó 19 % durante ese mismo periodo.

Asimismo, se establece que por cada peso invertido para contener tal fenómeno, las pérdidas económicas ascienden a 5.5 pesos.

Tecnología que evoluciona con el tiempo

Ante dicho panorama, Seguritech Privada sostiene que las inversiones en seguridad deben entenderse como procesos permanentes y no como proyectos aislados.

Desde la compañía explican que centros de comando, redes de videovigilancia, sistemas inteligentes de atención de emergencias, plataformas de telecomunicaciones y herramientas analíticas requieren mantenimiento, actualización y capacitación continua para conservar su efectividad.

A medida que estos sistemas incorporan nueva información y fortalecen la coordinación entre instituciones, incrementan su capacidad para identificar patrones, optimizar recursos y anticipar situaciones de riesgo.

La experiencia internacional respalda la estrategia

Para la empresa líder en soluciones de misión crítica, países como Singapur, Japón y Corea del Sur han logrado consolidar modelos tecnológicos sólidos porque han implementado políticas públicas de largo plazo orientadas a la innovación permanente, la interoperabilidad y la modernización continua.

En el caso mexicano, el IPM 2026 reporta que el país alcanzó durante 2025 la mayor mejora en los indicadores de paz desde que inició la medición, acumulando seis años consecutivos de avances y una reducción de 22.7 % en la tasa de homicidios.

De ahí que, para Seguritech Privada, preservar esa tendencia dependerá de mantener operativa la infraestructura tecnológica existente, fortaleciendo las capacidades institucionales para ofrecer respuestas más ágiles, coordinadas y sostenibles frente a los desafíos en materia de seguridad.

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