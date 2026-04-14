Protegen el arribo de tortugas en Tamaulipas

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Protegen el arribo de tortugas en Tamaulipas

El sector ambiental federal informa sobre las acciones en marcha para la protección de las costas de Tamaulipas y la conservación de la tortuga lora, especie emblemática del Golfo de México.

Limpieza

Las acciones coordinadas del GI, que incluyen labores recientes de limpieza y contención de hidrocarburos, han permitido que el arribo de tortugas marinas se lleve a cabo de forma segura en las playas de Tamaulipas, al inicio de la temporada de anidación y desove de la tortuga lora en esta zona del Golfo de México.

Personal de la Semarnat, la Profepa, la Conanp y la Marina, en conjunto con la comunidad local, ha realizado recorridos de inspección en campamentos tortugueros y puntos de arribo de Playa Bagdad, Matamoros; Playa Miramar, Ciudad Madero; y Playa Tesoro, Altamira.

Eso, con especial atención en el Santuario Playa Rancho Nuevo (principal zona de anidación de esta especie en el mundo), donde actualmente no se registran afectaciones y se han protegido 472 nidos como resultado del trabajo conjunto.

Por su parte, la Conanp mantiene labores de vigilancia permanente en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ubicadas en Tamaulipas. El 7 de abril, su personal realizó tres recorridos de supervisión a lo largo de 100 kilómetros de litoral —incluida la revisión de un campamento tortuguero— sin registrar afectaciones a la especie ni a su hábitat.

En el marco del despliegue del Grupo Interinstitucional (GI), integrado por las Secretarías de Marina (Semar); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Energía (Sener); de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), así como autoridades estatales y municipales.

 

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